Повідомляється, що вартість усього будівництва складає 150 мільйонів доларів. Проходить воно у провінції Сичуань, Китай.

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Що буде з новим "Титаніком"

Амбітний проєкт наближається до завершення. Пізніше також буде відтворена пристань, з якої корабель йшов у свій єдиний рейс.

Ми закінчили будівництво головної палуби, залишилося завершити зведення двох з половиною поверхів верхньої,

— розповів менеджер Сюй Цзюньнянь.

Остаточно закінчити планують у кінці року. Будівництво ведуть на території парку в провінції Сичуань. Створення корабля зайняло шість років – більше, ніж будували оригінальний "Титанік".



Процес будівництва копії "Титаніка" / Фото globaltrends

Відомо, що все внутрішнє оздоблення, навіть до таких найдрібніших деталей, як дверні ручки, буде виконано в стилі оригінального судна. Інвестор Су Шаоцзюнь каже, що таким чином він захотів зберегти спогади про "Титанік".

Сподіваюся, це судно буде тут через 100 або 200 років,

— додав він.

Цей корабель не спускатимуть на воду. Він залишиться у парку, де його й будують, і буде служити музеєм, куди зможуть приходити відвідувачі. Після введення в експлуатацію на об'єкті хочуть проводити екскурсії. Гіди розкажуть історії загиблих пасажирів і тих, які вижили.

Попри величезний розмах, багато хто холодно зустрів проєкт: його ідейних натхненників навіть звинуватили в спробі отримати вигоду від трагедії. Проте це вже не призведе до відмови від споруди.



​Процес будівництва копії "Титаніка" / Фото globaltrends

Зіткнення пароплава "Титанік" з айсбергом сталося в ніч на 15 квітня 1912 року. Тоді, в результаті катастрофи, загинули від 1490 до 1635 осіб. З лайнера врятувалися 712 пасажирів і членів екіпажу. Уламки лайнера спочивають на глибині 3750 метрів. Згідно з новими даними, до 2030 року їх можуть знищити мікроби.

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