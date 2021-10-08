У Китаї масово скуповують пульти для розгону надокучливих бабусь
Джерело:Vice
У китайських бабусь існує вельми цікава традиція: вони збираються великми групами на вулиці, щоб танцювати. Проте це, здавалось би, безневинне заняття надокучило цілій країні.
Річ у тім, що під час своїх танців бабусі вмикають гучну музику в Bluetooth-колонках. Саме на них і направлена нова "зброя".
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Як працює пульт
Ці пристрої є звичайними інфрачервоними пультами дистанційного керування. Їхнє завдання – непомітно вимикати колонки. Щойно вийшовши на ринок, вони одразу ж стали справжнім хітом.
19-річний житель Китаю Хан Лей займається продажем таких пультів. Він розповів виданню Vice, що лише за один вечір зміг розігнати 36 груп, які танцювали на вулиці. Бабусі подумали, що їх колонки зламалися, і пішли геть.
Я відстоював справедливість. Повідомлення в поліцію не працюють. Вони можуть зупинитися тільки тоді, коли вирішать, що їхні динаміки не працюють,
– каже Хан Лей.
За 4 місяці бізнесмен продав понад 20 тисяч таких пультів. Тим часом на торговому майданчику Taobao подібні товари вже зібрали сотні позитивних відгуків.
Коштують ґаджети від 15 до 40 доларів.
Що відомо про "бабусь, які танцюють":
- Як пише джерело, за останні десятиліття масові вуличні танці пенсіонерок стали справжньою проблемою для місцевих жителів.
- Бабусі по всьому Китаю збираються на вулицях, у парках і дворах, танцюючи під гучну музику, яка заважає оточуючим.
- Раніше проти них застосовували агресивні методи: обливали нечистотами, стріляли з пневматичної зброї та інші.
- Проте це не допомогло. Бабусі продовжують танцювати і сьогодні.
- Боротися з явищем намагаються і на рівні влади: багато китайських міст запровадили нові правила боротьби з порушниками тиші. У Шанхаї, наприклад, в одному з районів встановили спеціальну систему виявлення шуму, яка сигналізує, коли музика для танців на площі стає занадто гучною.
- У Пекіні влада ще з 2017 року штрафує групи танцюючих бабусь за надмірний шум. Видання CNN свого часу писало про це окремий матеріал.
- Щойно ЗМІ поширили новину про пульти для боротьби з масовими вуличними танцями, як користувачі інтернету почали запитувати в коментарях, чи не допоможуть вони у боротьбі з підлітками, яких також часто можна зустріти й на вулицях України з Bluetooth-колонками, з яких гучно лунає музика.