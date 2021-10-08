Річ у тім, що під час своїх танців бабусі вмикають гучну музику в Bluetooth-колонках. Саме на них і направлена нова "зброя".

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Як працює пульт

Ці пристрої є звичайними інфрачервоними пультами дистанційного керування. Їхнє завдання – непомітно вимикати колонки. Щойно вийшовши на ринок, вони одразу ж стали справжнім хітом.

19-річний житель Китаю Хан Лей займається продажем таких пультів. Він розповів виданню Vice, що лише за один вечір зміг розігнати 36 груп, які танцювали на вулиці. Бабусі подумали, що їх колонки зламалися, і пішли геть.

Я відстоював справедливість. Повідомлення в поліцію не працюють. Вони можуть зупинитися тільки тоді, коли вирішать, що їхні динаміки не працюють,

– каже Хан Лей.

За 4 місяці бізнесмен продав понад 20 тисяч таких пультів. Тим часом на торговому майданчику Taobao подібні товари вже зібрали сотні позитивних відгуків.

Коштують ґаджети від 15 до 40 доларів.

Що відомо про "бабусь, які танцюють":