Варто зазначити, що тут Китай недалеко пішов від свого кращого друга, росії. Раніше колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, виступаючи у передачі "Зоряні війни" на пропагандистському телеканалі "Росія 24", заявив про "зловісну мілітаризацію" космосу та звинуватив провідні аерокосмічні компанії в роботі на Пентагон.

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Чим незадоволений Китай

США вкрали розвідувальну інформацію і провели ретельну розвідку в космічній галузі, точно так само, як це було зроблено в інших областях. Це чинить серйозний негативний вплив на глобальну стратегічну стабільність і створить серйозні загрози миру й безпеці в космічному просторі,

— сказав Чжао Ліцзянь виданню CGTN.

За словами китайського посадовця, США агресивно розробляють і розгортають пристрої для порушення зв'язку та космічну зброю. Зокрема, Китаю не подобається новий Національний центр космічної розвідки, через який він критикує всю космічну програму.

Ця критика звучить на фоні новин про те, Китай розробляє протисупутникову зброю, здатну розривати їх із середини, а росія уже випробовує власну прямо в космосі.

Варто зазначити, що Штати дійсно вливають великі кошти у свої Космічні сили, зокрема в питання безпеки, оскільки занепокоєні ймовірними ворожими діями з боку двох агресивних країн. На початку 2022 року підрозділ збройних сил попросив на 40 відсотків більший бюджет, довівши його загальну суму до колосальних 24,5 мільярда доларів, що можна порівняти з бюджетом мирного NASA. Більша частина цих грошей піде на дослідження та розробки систем попередження про ракетний удар.

Важко сказати, яка країна права, адже США також звинувачують Китай в аналогічних речах. Нещодавно там заявили, що Піднебесна намагається мілітаризувати Місяць.