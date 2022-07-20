Подробиці цієї місії нещодавно розкрив головний конструктор сімейства космічних ракет "Чанчжен" Лонг Лехао. Він розповів, що за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" у космічний простір буде запущено ударний апарат та орбітальний супутник, який фіксуватиме хід виконання місії.

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Як Китай "збиватиме" астероїд

Варто одразу зауважити, що мовиться не про знищення об'єкта, а лише про зміну траєкторії руху. Передбачається, що ударний апарат зіткнеться з астероїдом 2020 PN1, а супутник збере дані та зафіксує наслідки події, після чого передасть їх на Землю.

Проєкт CNSA схожий на місію Double Asteroid Redirection Test (DART), яку в цей час реалізує NASA в США. Восени цього року 550-кілограмовий апарат NASA має зблизитися із системою, що складається з двох астероїдів Дідім та Діморфус. Він уріжеться в один із них на швидкості близько 24 тисячі км/год, щоб спробувати змінити траєкторію польоту астероїда.

Чи справді астероїди можуть бути небезпечними для Землі

Попри десятиліття ретельних пошуків і спостережень за космосом, NASA та інші космічні агентства по всьому світу поки що не змогли виявити жодного астероїда, що становить реальну небезпеку для нашої планети. Термін "потенційно небезпечний астероїд" є досить складним, оскільки він включає набір характеристик космічних каменів, орбіта яких допускає наближення до Землі на потенційно небезпечну відстань.

Зазвичай на практиці, це об'єкти, які пролітають повз Землю на чималій відстані і фактично не становлять загрози для нашої планети. Водночас це не означає, що таких астероїдів не буде виявлено у майбутньому. І коли ми їх знайдемо, нам потрібно буде захиститися від них.

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NASA досліджує астероїд "судного дня"

Американський зонд OSIRIS-REx був успішно виведений на орбіту астероїда Бенну (1999 RQ36) у вересні 2016 року в рамках місії зі зближення та збору зразків з його поверхні. Сам астероїд Бенну донедавна вважався однією з головних космічних загроз для життя на Землі.

Нагадаємо, що зонд досяг небесного тіла на початку грудня 2018 року та зумів успішно зібрати зразки ґрунту з об'єкта. Наразі апарат рухається в напрямку Землі і у 2023 році має скинути на її поверхню капсулу зі зразками, вивченням яких займуться вчені.

Попри те, що транспортування зразків Бенну в процесі, фахівці NASA вже зуміли просканувати і навіть вивчити їх на відстані, завдяки можливостям апарата. Дослідження зразків астероїда допоможе зрозуміти, як змінюється структура первинної матерії Сонячної системи під дією сонячного вітру та космічних променів.