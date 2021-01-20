Китайське Національне космічне управління видало постанову, в якій представлений порядок поводження з новими зразками місячної породи, доставленими на Землю китайським космічним зондом "Чан'е-5". Вивченню будуть доступні тільки 80 відсотків зразків, тоді як 20 відсотків закладуть в сховища до появи нових технологій у вивченні мінералів.

19 грудня 2020 року китайський зонд "Чан'е-5" доставив на Землю 1700 грамів породи з місячної поверхні та трохи під нею. Це була перша місія Китаю з видобутку зразків із космічних тіл і єдина у світі за останні 44 роки з видобутку місячного ґрунту, пише scmp.

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Що вирішив Китай

На сортування "китайських" зразків відведено шість місяців. Тобто цей процес закінчиться у двадцятих числах червня. Зразки розділять на чотири частини:

для тривалого зберігання,

для тривалого резервного зберігання,

для вивчення і для освітніх,

для виставкових цілей.

У кожному випадку зразки можуть бути видані на термін не більше 14 місяців.

Важливо відзначити, що Китай не збирається ховати нові зразки від світової наукової громадськості. Агентство "заохочує спільні міжнародні дослідження в галузі космічної науки на основі місячних зразків". В ході урочистого заходу представникам наукової спільноти ЄС, Аргентини, Пакистану та Намібії були видані пам'ятні таблички.

Наступний етап місячної програми зонду спрямований на висадку астронавтів на місяць до 2030 року, з можливими планами щодо створення постійної дослідницької станції на її південному полюсі.