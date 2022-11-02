Стикування модуля "Меньтянь" з базовим модулем "Тяньхе" було здійснено 1 листопада. Це третя й остання частина станції, яку Китай планував приєднати.

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Що відомо

Модуль "Ментянь" вивела на орбіту акета-носій "Чанчжен-5В".

Старт ракети важкого класу "Чанчжен-5В" з космодрому Веньчан відбувся о 3:37 за місцевим часом 31 жовтня.

за місцевим часом 31 жовтня. Через 25 хвилин модуль відокремився і вийшов на низьку навколоземну орбіту.

Увімкнувши власні маневрові двигуни, він пішов на зближення з космічною станцією "Тяньгун", яка наразі перебуває приблизно за 380-387 кілометрів від поверхні Землі.

Стикування відбулося о 16:27, як оголосило Космічне агентство CMSA.

Цей блок призначений для проведення наукових експериментів усередині та зовні станції. Тут тайконавти (так називають астронавтів у Китаї) проводитимуть медико-біологічні дослідження, а також експерименти в галузях фізики рідин, матеріалознавства та авіаційно-космічної медицини.

Модуль завдовжки майже 18 метрів і вагою 23 тонни складається з чотирьох відсіків: робочого простору зі стійками для експериментів, відсіку для зберігання корисного навантаження, розгерметизованого шлюзового відсіку, за допомогою якого астронавти зможуть розміщувати експерименти на підвісних платформах ззовні станції, не виходячи у відкритий космос, та службового відсіку, де розміщено сонячні батареї та встановлено обладнання для зв'язку із Землею. Також за допомогою нового шлюзового відсіку Китай зможе виводити в космос супутники малого розміру.

Місія пройшла успішно, вся процедура, від запуску до стикування, тривала менше ніж 13 годин. Незабаром "Ментянь" буде переміщено до стикувального кільця, щоб станція набула запланованої Т-подібної форми. Модуль "Веньтянь" зайняв своє місце у вересні.

Загальна вага станції "Тяньгун", яка перебуватиме на висоті 400 кілометрів, становитиме близько 90 тонн. Термін експлуатації – близько 10 років.