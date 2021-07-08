Китай застосував систему розпізнавання обличчя для заборони неповнолітнім геймерам грати ночами

Китайський ігровий гігант Tencent проінформував, що буде використовувати систему розпізнавання обличчя, щоб неповнолітні геймери не могли грати в комп'ютерні ігри до пізньої ночі. У такий спосіб Tencent намагається викорінити те, що китайський уряд називає надмірною та нездорову пристрастю до ігор. Країна навіть ввела спецальну комендантську годину.

Як працює система розпізнавання даних Tencent

Компанія називає нову систему "Опівнічний патруль". Принцип її роботи полягає у скануванні обличчя гравців та порівняння їх з базою даних обличь та імен китайців. Користувачі, позначені як неповнолітні, не зможуть отримати доступ до ігор з 22:00 до 8:00, або у тому випадку, якщо вони вже відіграли свої 90 хвилин на добу.

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Повідомляється, що будь-який користувач, який з яких-небудь причин не зможе пройти ідентифікацію, буде вважатися неповнолітнім з усіма наслідками.

Спочатку Tencent включить до програму близько 60 ігор. Цікаво, що до цього списку не входить шалено популярна у Китаї та світі League of Legends.

До речі, китайська влада роздумує над прийняттям рішення про перенесення даних, отриманих системою розпізнавання обличчя Tencent, в державну систему соціального кредитування.

З чого все почалося

Китай вважається одним з найбільших ігрових ринків в світі. За попередніми оцінками, до 2025 року в країні буде 781 мільйон активних геймерів, а дохід від ігрового бізнесу складе 55 мільярдів доларів. Значну частку цього ринку займає Tencent.

У 2019 Китай прийняв закон, спрямований на запобігання "нездорового захоплення неповнолітніми онлайн-іграми".

Він включає в себе:

заборону неповнолітнім грати у відеоігри з 22:00 до 8:00 ;

; обмеження ігрового часу до 90 хвилин в день :

: заборона дітям витрачати більше ніж 28 доларів у місяць на мікротранзакції.

Крім того, уряд Піднебесної зобов'язує всіх осіб, незалежно від віку, реєструватися в іграх під реальними іменами, а також забороняє ігри, що містять "відверті сцени сексуального характеру, жорстокість, насильство і азартні ігри". Тоді ж було анонсовано, що буде розроблена єдина система ідентифікації геймерів.

Tencent – одна з багатьох китайських компаній, що беруть участь у забезпеченні дотримання жорстких законів про цензуру.