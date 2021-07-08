Як працює система розпізнавання даних Tencent

Компанія називає нову систему "Опівнічний патруль". Принцип її роботи полягає у скануванні обличчя гравців та порівняння їх з базою даних обличь та імен китайців. Користувачі, позначені як неповнолітні, не зможуть отримати доступ до ігор з 22:00 до 8:00, або у тому випадку, якщо вони вже відіграли свої 90 хвилин на добу.

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Повідомляється, що будь-який користувач, який з яких-небудь причин не зможе пройти ідентифікацію, буде вважатися неповнолітнім з усіма наслідками.

Спочатку Tencent включить до програму близько 60 ігор. Цікаво, що до цього списку не входить шалено популярна у Китаї та світі League of Legends.

До речі, китайська влада роздумує над прийняттям рішення про перенесення даних, отриманих системою розпізнавання обличчя Tencent, в державну систему соціального кредитування.

Цікавий факт. Китай вважається одним з найбільших ігрових ринків в світі. За попередніми оцінками, до 2025 року в країні буде 781 мільйон активних геймерів, а дохід від ігрового бізнесу складе 55 мільярдів доларів. Значну частку цього ринку займає Tencent.

З чого все почалося

У 2019 Китай прийняв закон, спрямований на запобігання "нездорового захоплення неповнолітніми онлайн-іграми".

Він включає в себе:

заборону неповнолітнім грати у відеоігри з 22:00 до 8:00 ;

; обмеження ігрового часу до 90 хвилин в день :

: заборона дітям витрачати більше ніж 28 доларів у місяць на мікротранзакції.

Крім того, уряд Піднебесної зобов'язує всіх осіб, незалежно від віку, реєструватися в іграх під реальними іменами, а також забороняє ігри, що містять "відверті сцени сексуального характеру, жорстокість, насильство і азартні ігри". Тоді ж було анонсовано, що буде розроблена єдина система ідентифікації геймерів.

Tencent – одна з багатьох китайських компаній, що беруть участь у забезпеченні дотримання жорстких законів про цензуру.