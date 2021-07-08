Як працює система розпізнавання даних Tencent
Компанія називає нову систему "Опівнічний патруль". Принцип її роботи полягає у скануванні обличчя гравців та порівняння їх з базою даних обличь та імен китайців. Користувачі, позначені як неповнолітні, не зможуть отримати доступ до ігор з 22:00 до 8:00, або у тому випадку, якщо вони вже відіграли свої 90 хвилин на добу.
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Повідомляється, що будь-який користувач, який з яких-небудь причин не зможе пройти ідентифікацію, буде вважатися неповнолітнім з усіма наслідками.
Спочатку Tencent включить до програму близько 60 ігор. Цікаво, що до цього списку не входить шалено популярна у Китаї та світі League of Legends.
До речі, китайська влада роздумує над прийняттям рішення про перенесення даних, отриманих системою розпізнавання обличчя Tencent, в державну систему соціального кредитування.
З чого все почалося
У 2019 Китай прийняв закон, спрямований на запобігання "нездорового захоплення неповнолітніми онлайн-іграми".
Він включає в себе:
- заборону неповнолітнім грати у відеоігри з 22:00 до 8:00;
- обмеження ігрового часу до 90 хвилин в день:
- заборона дітям витрачати більше ніж 28 доларів у місяць на мікротранзакції.
Крім того, уряд Піднебесної зобов'язує всіх осіб, незалежно від віку, реєструватися в іграх під реальними іменами, а також забороняє ігри, що містять "відверті сцени сексуального характеру, жорстокість, насильство і азартні ігри". Тоді ж було анонсовано, що буде розроблена єдина система ідентифікації геймерів.