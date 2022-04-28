Як повідомляють китайські ЗМІ, запуск відбувся минулої неділі, 24 квітня. Ракета була запущена з великої повітряної кулі з Лінху на північному заході провінції Юньчжоу.

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Плюси та мінуси

Ракета й повітряна куля були спільно розроблені компанією Xingjian Tianhang Space Technology й Академією наук Китаю. Такий підхід можна широко використовувати для вивчення так званого ближнього космосу на висотах від 20 до 100 кілометрів. Туди не долітають літаки і не можуть спускатися супутники. Ракети можна використовувати для вивчення атмосфери Землі та інших завдань.

Розрахунки показали, що запуск ракети з повітряної кулі може бути набагато дешевшим, ніж звичний старт з поверхні планети. Це економить паливо і знижує загальні витрати.

Це економить паливо і знижує загальні витрати. Запустивши ракету з повітряної кулі, можна домогтися величезної економії, при цьому вартість виготовлення та обслуговування буде дуже низькою.

На орбіту такий носій не вийде, але для досліджень на нижній межі космосу це цілком робоче рішення.

Очевидним недоліком запуску ракет таким способом є те, що аеростат має дуже малу керованість і високу залежність від погодних умов. Але прогнози погоди тепер роблять досить точні, тому розрахувати час старту нескладно.

Генеральний директор Xingjian Tianhang Чжан Ічі називає це першим значним технологічним проривом у запуску ракет такого типу.