Як повідомляють китайські ЗМІ, запуск відбувся минулої неділі, 24 квітня. Ракета була запущена з великої повітряної кулі з Лінху на північному заході провінції Юньчжоу.
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Плюси та мінуси
Ракета й повітряна куля були спільно розроблені компанією Xingjian Tianhang Space Technology й Академією наук Китаю. Такий підхід можна широко використовувати для вивчення так званого ближнього космосу на висотах від 20 до 100 кілометрів. Туди не долітають літаки і не можуть спускатися супутники. Ракети можна використовувати для вивчення атмосфери Землі та інших завдань.
- Розрахунки показали, що запуск ракети з повітряної кулі може бути набагато дешевшим, ніж звичний старт з поверхні планети. Це економить паливо і знижує загальні витрати.
- Запустивши ракету з повітряної кулі, можна домогтися величезної економії, при цьому вартість виготовлення та обслуговування буде дуже низькою.
- На орбіту такий носій не вийде, але для досліджень на нижній межі космосу це цілком робоче рішення.
- Очевидним недоліком запуску ракет таким способом є те, що аеростат має дуже малу керованість і високу залежність від погодних умов. Але прогнози погоди тепер роблять досить точні, тому розрахувати час старту нескладно.
Генеральний директор Xingjian Tianhang Чжан Ічі називає це першим значним технологічним проривом у запуску ракет такого типу.