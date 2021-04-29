Людство наблизилось до розв'язання проблеми космічного сміття: Китай запустив прибиральника

Китай вивів на орбіту Землі прототип прибиральника космічного сміття. Це робот NEO-01, який за допомогою великої сітки зможе збирати уламки. Він також оснащений телескопом для спостереження за невеликими небесними тілами в далекому космосі, а ще може займатися видобутком ресурсів із астероїдів.

Китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що у вівторок за допомогою ракети "Чанчжен-6" на низьку навколоземну орбіту було виведено кілька супутників і прототип робота NEO-01. Він створений стартапом Origin Space з Шеньчженя.

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Що відомо про апарат

Його вага становить 30 кілограмів. Він буде використовувати сітку, а потім спалювати сміття за допомогою свого електрореактивного двигуна.

Засновник Origin Space Су Мен сказав, що незабаром будуть проведені експерименти для перевірки можливостей видобутку ресурсів на астероїдах і видаленні космічного сміття. Пан Су додав, що NEO-01 послужить прототипом майбутніх роботів, завданням яких стане отримання цінних мінералів з астероїдів для їх подальшого використання у розвитку космічної промисловості.

NEO-01 – не перший космічний сміттяр. Близько місяця тому Японська Astroscale вивела на орбіту свій апарат ELSA-d, який використовує магніти для збору космічного сміття. А той же Китай ще раніше запустив подібний апарат Шицзянь-17, озброєний роботизованою рукою для збору сміття у космосі. Останній став причиною того, що космічні сили США в доповіді Конгресу назвали Китай головною загрозою для країни в космосі.

Проте, проблема космічного сміття постійно загострюється. Кількість об'єктів на орбіті, розмір яких перевищує один сантиметр, становить, за різними оцінками, від 600 до 700 тисяч.