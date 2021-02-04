Китай запустив перший ядерний реактор третього покоління Hualong One: чим він цікавий

Китайський ядерний реактор третього покоління Hualong One має мінімальну залежність від імпорту. В Китаї було вироблено майже 90 відсотків обладнання, яке використали в реакторі, включаючи всі елементи його ядра. Нові реактори стануть вирішальним фактором у декарбонізації енергетики країни.

Джерело: South China Morning Post

"Китай став країною, яка дійсно освоїла незалежні технології ядерної енергетики третього покоління після США, Франції та Росії", — йдеться в заяві секретаря Комуністичної партії CNNC Юй Цзяньфена.

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Відлуння Фукусіми

Аварія на японській АЕС Фукусіма призупинила будівництво нових реакторів по всьому світу. Ядерний реактор Hualong One в Фуціні врятувало те, що його почали будувати у 2015 році. З 2016 по 2018 роки в Китаї не схвалили жодного плану з будівництва нових реакторів. Реактор Hualong One був підключений до національної енергорозподільної мережі в листопаді минулого року, а навантаження в мережу почав видавати в минулу суботу, 30 січня.



Кожен з атомних енергоблоків здатний забезпечити енергією до 1 мільйона жителів / Фото Xinhua

Кожен з двох енергоблоків (другий поки будується), в яких вода циркулює під тиском, може забезпечити електрикою округ з населенням до одного мільйона осіб. Один блок здатний виробляти до 10 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік. Строк їхньої служби планується протягом 60 років.

Ми повинні не тільки експортувати нашу власну ядерну енергію, але і будувати її відповідно до наших власних стандартів, щоб нас не могли контролювати інші,

— сказав головний конструктор Сін Цзі.

Як додає South China Morning Post, Китай є третім за величиною виробником ядерної енергії у світі. У минулому році у нього було 49 діючих реакторів. На стадії будівництва знаходяться ще 19 реакторів. В найближчі роки Китай ще більше розширить свою ядерно-енергетичну програму, щоб зменшити залежність від викопних видів палива.