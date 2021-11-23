Китай запускає супутник-шпигун нового покоління

Супутників на орбіті стає дедалі більше. Та не всі з них покликані забезпечувати спостереження за погодними умовами чи вести телетрансляцію. Багато країн запускають супутники, щоб шпигувати за гіпотетичними чи справжінми супротивниками.

Супутники серії Gaofen формують мережу цивільної системи спостереження Китаю. Вони мають потужні камери, що знімають у високій роздільній здатності та можуть працювати в оптичному та багатоспектральному діапазонах. Китай опублікував інформацію про супутники до 8 номеру. Тому невідомо, що мають на борту Gaofen під номерами 9, 10 та 11. Спеціалісти припускають, що це – шпигуни, які працюють на користь Міністерства оборони Піднебесної.

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Запуск ракети-носія Long March-4B / Фото Xinhua

Супутник-шпигун Gaofen-11-03

Супутник Gaofen-11-03 був виведений на орбіту 19 листопада 2021 року. Висота перигею склала 247 кілометрів, висота апогею – 694 кілометри, нахил орбіти – 97,5 градусів. Китай не розкриває усі дані про можливості супутника та його "начиння" – це й викликало підозру у спеціалістів щодо справжнього цільового призначення супутника.

Спостерігаючи за онлайн-трансляцією запуску, можна помітити, що апарат має велику апертуру. Це узгоджується з даними Китайської спільноти геодезії, фотометрії та картографії, які свідчать, що Gaofen-11 матиме можливість робити фотографії поверхні Землі із роздільною здатністю 10 сантиметрів на піксель. Такі можливості порівняні з американськими супутниками-шпигунами серії KeyHole. Їхні можливості продемонстрував Дональд Трамп, опублікувавши фотографію невдалої спроби Іраку запустити супутник.