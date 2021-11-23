Супутники серії Gaofen формують мережу цивільної системи спостереження Китаю. Вони мають потужні камери, що знімають у високій роздільній здатності та можуть працювати в оптичному та багатоспектральному діапазонах. Китай опублікував інформацію про супутники до 8 номеру. Тому невідомо, що мають на борту Gaofen під номерами 9, 10 та 11. Спеціалісти припускають, що це – шпигуни, які працюють на користь Міністерства оборони Піднебесної.

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Запуск ракети-носія Long March-4B / Фото Xinhua

Супутник-шпигун Gaofen-11-03

Супутник Gaofen-11-03 був виведений на орбіту 19 листопада 2021 року. Висота перигею склала 247 кілометрів, висота апогею – 694 кілометри, нахил орбіти – 97,5 градусів. Китай не розкриває усі дані про можливості супутника та його "начиння" – це й викликало підозру у спеціалістів щодо справжнього цільового призначення супутника.

Спостерігаючи за онлайн-трансляцією запуску, можна помітити, що апарат має велику апертуру. Це узгоджується з даними Китайської спільноти геодезії, фотометрії та картографії, які свідчать, що Gaofen-11 матиме можливість робити фотографії поверхні Землі із роздільною здатністю 10 сантиметрів на піксель. Такі можливості порівняні з американськими супутниками-шпигунами серії KeyHole. Їхні можливості продемонстрував Дональд Трамп, опублікувавши фотографію невдалої спроби Іраку запустити супутник.