Китай створить космічний флот з ракет-камікадзе для захисту Землі від астероїдів

Влада Китаю взялася за створення космічного флоту для ліквідації астероїдної загрози Землі. На базі важких китайських ракет-носіїв "Чанчжен-5" будуть створені десятки без'ядерних ударних засобів зміни орбіт астероїдів. Китай вважає, що так зможе ліквідувати загрозу від астероїдів протягом десяти років після виявлення смертельної небезпеки.

Як збираються змінювати траєкторію руху астероїдів

Проєкт NASA – HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), припускає можливість зміни орбіти небезпечних астероїдів без застосування ядерної зброї. Для цього необхідно запустити десятки ракет, які завдяки своїй кінетичній енергії будуть здатні поштовхами змінити траєкторію руху астероїдів.

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Важливо наголосити, що планують використовувати саме без'ядерні ракети, ядже ядерний вибух може перетворити астероїд в шрапнель, що тільки погіршить становище землян.

Потенційна небезпека для Землі

За розрахунками NASA, для усунення космічної загрози від такого небесного тіла, як астероїд Бенну, який наблизиться до Землі на вкрай небезпечну відстань через 100 років, потребує запуску 75 важких ракет Delta IV.

Сукупно ракети повинні нести не менш 400 тонн ударної маси (дефлекторів), щоб змінити орбіту астероїда на безпечну.

Для успіху проєкту HAMMER небезпечний астероїд необхідно виявити за 25 років до зіткнення, щоб встигнути створити необхідну кількість ракет, а запуск повинен бути здійснений за два роки до моменту потенційного зіткнення астероїда з нашою планетою.

Китайське рішення астероїдної загрози

Китайська програма Assembled Kinetic Impactor пропонує те ж саме, але швидше і з удвічі меншими витратами, принаймні на папері.

Що пропонує китайський проєкт без'ядерної корекції орбіти астероїдів:

його обіцяють завершити протягом 10 років ;

; планують створити 23 ракети з космічними кораблями-камікадзе;

з космічними кораблями-камікадзе; ракети зможуть змінити орбіту астероїда до безпечної через три роки після старту ;

; флоту буде потрібно вдвічі менше ударної маси, ніж проєкту NASA.

Серією стусанів ударні супутники змінять орбіту небезпечного астероїда і поведуть його від зіткнення із Землею. У виконанні Китаю це буде набагато дешевше, швидше і з більшою гарантією, ніж пропонує NASA.