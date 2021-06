Запуск здійснили з Тайюаньському космодрому на півночі КНР. У космос вивели супутник компанії Origin Space. Апарат Yangwang-1 є першим китайським оптичним телескопом, призначеним для роботи у космосі. Він має широке поле огляду, здатний "бачити" як звичайне, так і ультрафіолетове світло, і призначений для ідентифікації близьких до Землі астероїдів.

Чим займатиметься апарат на орбіті

Origin Space планує використовувати Yangwang-1 для створення своєрідної "карти скарбів" в навколоземному просторі для обліку досяжних в доступному для огляду майбутньому ресурсів. Ще у квітні компанія запустила супутник NEO-1, розроблений з можливістю розкидати і збирати невеликі фрагменти – справжній симулятор збору уламків від астероїдів. Та ж компанія планує місячну місію NEO-2.

Супутник Beijing-3

Оператором супутника Beijing-3 є приватна компанія Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd. Очікується, що його будуть використовувати для розвідки природних ресурсів, моніторингу екологічної ситуації, попередження про природні катастрофи та інших цілей.

Апарати Hisea-2 та TKSY01-TJ

Hisea-2 призначений для дистанційного моніторингу екології морського простору, а TKSY01-TJ, за деякими даними, пов'язаний з китайськими військовими проєктами. Проте місцеві ЗМІ заявляють, що супутник буде використовуватися для навчання та тренування університетських команд орбітальному обслуговування техніки.

Запуски Китаю

Ракету Long March 2D для місії надала Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC). Це вже сімнадцята орбітальна місія КНР в поточному році. На 16 червня запланована відправка трьох тайконавтів на нещодавно виведену на орбіту космічну станцію Tianhe.