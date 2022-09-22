Збігаються навіть розміри електромобілів: седан Shenlan SL03 лише на 10 сантиметрів довший за Model 3, а за шириною, висотою і колісною базою практично такий самий. Інтер'єр теж виконаний у мінімалістичному стилі з великим горизонтальним екраном, як у Tesla Model 3.

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Схожість можна помітити одразу / Фото Electrek

Що ж до характеристик, то базова версія новинки проїжджає на одному заряді 515 кілометрів. Охочі можуть замовити збільшений акумулятор, якого вистачить на 705 кілометрів. Батарею для автомобіля зробили на заводі CATL, електроніку поставила Huawei.



Інтер'єр Shenlan SL03 теж віддалено нагадує Tesla / Фото Electrek

Ці параметри можна порівняти з тими, які пропонувала Tesla до того, як припинила приймати замовлення на Model 3 у Китаї – імовірно, через занадто довгі черги.

Вбивча ціна

Але головна перевага Shenlan SL03 – ціна. Вона починається всього зі 183 тисяч юанів, тобто або 26 000 доларів. Для порівняння, Model 3 у КНР коштує 279 тисяч юанів.

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Компанія вже отримала понад 15 000 замовлень лише за кілька годин після анонсу автівки. Перші седани Shenlan SL03 потраплять до власників наприкінці року. Згодом Changan планує наростити обсяги виробництва до 15 тисяч одиниць на місяць.