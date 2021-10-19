Випробування визнали успішними не повністю, оскільки ракета відхилилася від цілі приблизно на 30 кілометрів. Жодних характеристик нової китайської зброї немає. Ба більше, влада країни взагалі заперечує, що проводила ці тестування.

Цікаво США за 18 місяців планують провести три випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Що відомо

З крихт інформації, які вдалося дізнатися джерелу, ясно, що ракета облетіла всю планету. Це означає, що вона може потенційно вразити будь-яку точку земної кулі.

Ймовірний політ китайської гіперзвукової ракети: відео

Запуск відбувся на тлі погіршення відносин Китаю та США. В останні місяці американські військові попереджали про зростання ядерного потенціалу Пекіна: особливо після публікації супутникових знімків, які показали, що КНР будує понад 200 шахт для міжконтинентальних балістичних ракет.

Випробування показало, що Китай домігся значного прогресу в розробці гіперзвукової зброї та набагато далі просунувся в цій сфері, ніж вважали американські офіційні особи,

– наводить видання слова джерел.

Поки незрозуміло, якими будуть наслідки для відносин цих двох країн. США своєю чергою теж планують подібні тестування, проте вони не трималися в таємниці. В рамках випробувань буде виконано три контрольні запуски гіперзвукових ракет наземного базування. На озброєння їх планують взяти у 2023 році.