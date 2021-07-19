Такий корабель може приземлятись подібно літаку. Запустили його з космодрому Цзюцюань в провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Після цього він здійснив успішну посадку на аеродромі в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі країни. КНР не надала ніяких подробиць про конструкцію апарата.

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Що відомо про політ

Як довго тривав політ, на якій висоті він проходив і чи перебували в той час на борту будь-які корисні вантажі – невідомо.

CASC у своїй заяві лише зазначила, що розвиток багаторазових космічних технологій — "важливий символ перетворення Китаю з космічної держави на велику космічну державу".

Оглядачі вважають, що випробування китайського космічного літального засобу, схоже, пов'язані з якоюсь комерційною програмою. Тим часом не заперечують і можливості його військового застосування.

Минулий рік став для космічної індустрії КНР знаковим у всіх сенсах. Піднебесна, наприклад, вперше випробувала пілотований корабель нового типу.