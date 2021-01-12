У новій п'ятирічці Китай планує провести три міжпланетних місії: взяти проби з астероїда, проби з Марса і здійснити експедицію в систему Юпітера. І це не рахуючи підготовки до створення навколомісячної і місячної станцій. Для тривалих перельотів створюється новий більш ефективний воднево-кисневий двигун.

Якщо вірити китайським джерелам, прототип нового двигуна недавно пройшов статичні вогневі випробування – четверті з восьми необхідних, SCMP.

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Детальніше про новий китайський двигун

Сучасний двигун для важких китайських ракет-носіїв – YF-77 – базується на газогенераторі, який неефективно витрачає паливо, що вкрай небажано для тривалих перельотів. Модернізований двигун, який поки не має назви, отримає ступеневий цикл згоряння, в якому паливо згорає поступово та повністю.

В останніх вогневих випробуваннях прототип двигуна пропрацював 500 секунд – це час повного робочого циклу двигуна для польотної місії. Це були четверті за рахунком випробування нового двигуна. Але для початку його масового виробництва необхідно провести ще три вогневих випробування.

Новий твердопаливний двигун

Паралельно для оптимізації космічних стартів у Китаї випробовуються найпотужніші твердопаливні двигуни. Повідомляється, що 30 грудня пройшли статичні вогневі випробування твердопаливного ракетного двигуна, які тривали понад 130 секунд. Діаметр двигуна становить 3,2 метра, а вантажність – 260 тонн. Двигун "трирівневий", так що паливне навантаження може регулюватися відповідно до вимог місії.