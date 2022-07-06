Як пише джерело, програма відстежує міміку і зчитує мозкові хвилі людей, поки ті переглядають матеріали, які просувають партійну політику і досягнення. Так визначають рівень прийнятності ідеологічної та політичної освіти людини.

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До партії – через штучний інтелект

Інформацію про розробку 1 липня опублікував у відкритому доступі Національний науковий центр Хефей. Однак незабаром стаття зникла з інтернету. Видання припускає, що причиною тому могло стати невдоволення громадськості. У статті наукового центру говорилося, що перевірку ШІ вже пройшли 43 людини.

На видаленому відео людина заходила до кабінки, сідала перед екраном і переглядала статті, що пропагують політику і досягнення партії.

Неясно, як саме працює технологія "читання мозкових хвиль" і як систему будуть використовувати для спостереження за мільйонами членів Комуністичної партії по всій країні.

Імовірно, система повинна зчитувати збудження окремих ділянок мозку людини, які є реакцією на перегляд матеріалів певної спрямованості: якщо реакція позитивна й активізує так званий центр задоволення в мозку, то людина лояльна. І навпаки. Крім того, ставлення до контенту може видавати міміка людини, мікрорухи м'язів обличчя, які не може розпізнати людина, але виявить комп'ютер.

До речі, раніше вчені Китаю заявили, що створили пристрій читання думок, здатний виявити перегляд порнографії. Імовірно, він працює за таким де принципом.

У статті говорилося, що розроблена технологія зміцнить "впевненість і рішучість бути вдячними партії, слухати партію і слідувати за партією".