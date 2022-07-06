Як пише джерело, програма відстежує міміку і зчитує мозкові хвилі людей, поки ті переглядають матеріали, які просувають партійну політику і досягнення. Так визначають рівень прийнятності ідеологічної та політичної освіти людини.
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До партії – через штучний інтелект
Інформацію про розробку 1 липня опублікував у відкритому доступі Національний науковий центр Хефей. Однак незабаром стаття зникла з інтернету. Видання припускає, що причиною тому могло стати невдоволення громадськості. У статті наукового центру говорилося, що перевірку ШІ вже пройшли 43 людини.
- На видаленому відео людина заходила до кабінки, сідала перед екраном і переглядала статті, що пропагують політику і досягнення партії.
- Неясно, як саме працює технологія "читання мозкових хвиль" і як систему будуть використовувати для спостереження за мільйонами членів Комуністичної партії по всій країні.
- Імовірно, система повинна зчитувати збудження окремих ділянок мозку людини, які є реакцією на перегляд матеріалів певної спрямованості: якщо реакція позитивна й активізує так званий центр задоволення в мозку, то людина лояльна. І навпаки. Крім того, ставлення до контенту може видавати міміка людини, мікрорухи м'язів обличчя, які не може розпізнати людина, але виявить комп'ютер.
У статті говорилося, що розроблена технологія зміцнить "впевненість і рішучість бути вдячними партії, слухати партію і слідувати за партією".