Китай тестує технологію для обходу нових правил конфіденційності Apple: дані продовжать збирати

Одразу кілька видань повідомили про початок тестування нового рекламного ідентифікатора, яке проводиться членами Китайської рекламної асоціації (CAA). У неї входять великі технологічні компанії країни. Таким чином вони хочуть обійти нові правила Apple про прозорість збору даних користувача.

Вперше про тестування нового ідентифікатора повідомило видання Financial Times з посиланням на свої джерела, знайомі з подіями, що відбуваються всередині компаній ByteDance і Tencent. Останні є членами CAA.

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Як це працює

Нова технологія називається CAID. Вона буде аналогом тієї системи визначення особливостей поведінки користувачів, яка діє сьогодні, і так само формуватиме на їх основі рекламні оголошення. На останню поширюються нові правила Apple, а нова технологія не підпадає під обмеження.

Раніше аналіз і збір даних відбувався без відома користувачів, а нова ініціатива Apple покликана покласти цьому край.

Згідно з новими правилами, всі розробники, які публікують свої додатки в App Store, повинні вказувати, збір яких даних здійснює додаток.

Користувачі ж отримають можливість згоди на надання як всіх даних, так і лише окремих категорій.

Подібний крок, як вважають деякі компанії та аналітики, особливо Facebook, може серйозно вдарити по доходах рекламного ринку.

На тлі цього китайці якраз і задумали технологію, щоб обійти обмеження.

Як зазначає Financial Times, Apple навряд чи буде робити які-небудь радикальні кроки для припинення роботи CAID. Причиною тому є тісні зв'язки CAA з китайською владою. Початок боротьби з нею може привести до конфлікту з партією і навіть до видалення Apple китайського ринку. Компанія отримує в Китаї колосальні прибутки, тому подібні ризики для неї будуть невигідними. Ймовірно, Apple зробить виняток і ніяких дій щодо CAID не буде.

Поки незрозуміло, чи буде ця технологія застосовуватися тільки на території Китаю, чи її використання можливе і за межами країни.