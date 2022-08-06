Китай провів секретні випробування багаторазового космічного корабля

Нещодавно Китай запустив двоступеневу ракету Long March 2F з космодрому в пустелі Гобі. Вона вивела на низьку навколоземну орбіту експериментальний багаторазовий космічний апарат. Судячи з непрямих ознак, Пекін проводить секретні випробування космоплана.

Спершу інформація про запуск з'явилася на сайті новинного агентства Сіньхуа. Як повідомляє 24 канал, зі скупої доповіді ясно, що космічний апарат "працюватиме на орбіті деякий час", а потім повернеться на посадковий майданчик на території Китаю.

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Після цього фахівці повинні провести технічний огляд систем повторного запуску та орбітальних систем апарату. Космічні війська США спостерігали рух космічного корабля орбітою на висоті від 346 до 593 кілометрів з кутом нахилу 50 градусів до площини екватора.

Що відомо про китайський космічний корабель

Інформації про китайський багаторазовий корабель не багато. Раніше видання Space News зазначало, що згідно з попередніми заявами Китаю ймовірно мовиться про космоплан, який, можливо, є орбітальним сегментом багаторазового суборбітального ступеня. Схожий апарат з вертикальним стартом і горизонтальною посадкою КНР уже тестувала таємно в 2021 році.

Ракета Long March 2F зазвичай використовується для пілотованих місій і здатна підняти на орбіту трохи більш як вісім тонн. Можна припустити, що другий ступінь аналогічний за розмірами та функціями американського космоплану X-37B.

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Попри майже повну відсутність інформації, випробування, що проходять, цілком укладаються в рамки заявленої Пекіном космічної програми, яку виконує головний підрядник, Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація. У п'ятирічному плані Корпорації сказано, що Китай "продовжуватиме посилювати дослідження ключових технологій багаторазових космічних транспортних систем та проводити відповідні випробування".