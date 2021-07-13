Як військові знаходять підводні човни

Зараз військові шукають підводні човни за допомогою протичовнової авіації та інших підводних човнів. Літаки та вертольоти скидають у воду гідроакустичні буї, а ті виявляють підводні об'єкти і передають інформацію про їхнє розташування.

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Також субмарини можна помітити завдяки спеціальним детекторах магнітних аномалій на літаках. Вони чутливі до спотворень магнітного поля у присутності масивних металевих об'єктів. Одне одного підводні човни виявляють завдяки гідроакустичним комплексам.

Безпілотник для знищення підводних човнів

Професор Лян Голуні і його колеги з Харбіну інженерного університету у липні опублікували в університетському журналі розсекречені деталі випробування підводного безпілотника, здатного самостійно знаходити і атакувати підводні човни.

Вони пройшли ще у 2010 році, імовірно, у Тайванській протоці. Безпілотник рухався заданою траєкторією і патрулював територію на глибині близько 10 метрів. За допомогою сонара він визначив ціль, яка імітувала шуми підводного човна, і випустив у неї торпеду.

Як саме апарат розрізняє і класифікує підводні цілі після того, як засікає їх сонаром, не уточнюється. Технічні характеристики апарату теж залишаються невідомими.

The Drive передбачає, що раз безпілотник може нести торпеди, то, ймовірно, це великий підводний робот.

Мисливці за підводними човнами

До речі, існують і роботи, які вміють шукати і переслідувати субмарини. Наприклад, мисливець за підводними човнами Sea Hunter, якого американський флот отримав у 2018 році. Цей тримаран довжиною в 40 метрів здатний розвивати швидкість до 27 вузлів. Крім підводних човнів він буде шукати міни, а також перевозити провізію.