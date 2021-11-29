Китай розробляє власний атомний реактор для баз на Місяці та Марсі

Космічна програма КНР включає розробку потужного атомного реактора для освоєння Місяця, Марсу та далекого космосу. Китайці планують створити реактор 1 МВт класу. Секретність, що огортає програму, не дає змоги дізнатися про деталі. Причиною для тривоги є ще й відсутність контролю за обігом радіоактивних матеріалів у ближньому космосі.

Раніше NASA оголосило конкурс на створення реактора 10 кВт класу. Китайський аналог обіцяє бути в 10 разів потужнішим, якщо його таки створять. Американське космічне відомство висунуло низку вимог до того, яким повинен бути атомний реактор. Дізнатися про все детальніше можна у нашому матеріалі.

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Що відомо про китайський атомний реактор для космічної галузі

Інформації про проєкт зовсім не багато, однак за повідомленнями місцевих ЗМІ, технічний проєкт атомного реактора для майбутніх китайських космічних програм уже завершено. Передбачається, що температура у зоні реактора буде більшою, ніж у земних умовах і може досягати 2000 °C.

Водночас реактор може бути компактним, а для відведення зайвого тепла використовуватиметься парасолька радіаторів. Як теплоносій виступатимуть розплав літію або його солей. Як варіант, для космічних кораблів реактори можуть бути модульними, щоб надати змогу збирати потужні силові установки для збирання поза Землею. Виробництво та доставка невеликих модулів на орбіту буде дешевшим та безпечнішим.

Цікаво, що китайські ж профільні фахівці висловлюють занепокоєння таємністю навколо таких проєктів. Секретність означає, що контроль за процесами може бути ослаблений, що може призвести до важких наслідків. Галузі потрібні механізми державного регулювання та зв'язку з громадськістю, щоб унеможливити страх перед можливою атомною катастрофою з космосу.

Неприємний досвід

У минулому СРСР мав негативний досвід з використання атомних силових установок на супутниках. 1978 року "Космос-954" зруйнувався над північними територіями Канади, викликавши зараження радіоактивними матеріалами на площі понад 100 тис. км2.

Від нещасних випадків урятувало те, що ці області майже не заселені, але СРСР заплатив репутацією та мільйонами доларів за очищення від радіоактивного зараження.

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Це одна з причин, чому мирний атом поки що широко в космосі не використовується. Однак бази на Місяці, Марсі та польоти до далеких планет без атомних силових установок здійснити буде набагато складніше або навіть неможливо.