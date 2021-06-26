Китай планує відправити людей на Марс у 2033 році

Керівник Китайського дослідницького інституту ракетної техніки Ван Сяоцзюнь повідомив на Міжнародній конференції з дослідження космічного простору, що КНР запланувала політ людини на Марс на 2033 рік.

Китай вже запланував п'ять пілотованих польотів – в 2033, 2035, 2037, 2041 і 2043 роках. У довгостроковій перспективі Китай планує створити на Червоній планеті постійно населену базу, для забезпечення роботи якої будуть використовуватися локальні ресурси.

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Інфраструктура на Марсі

У рамках оголошеної програми Китай планує видобуток води з надр планети, синтез кисню і вироблення електрики. Вже до кінця 2030 року планується запустити безпілотну місію на Марс, яка привезе на Землю зразки ґрунту.

До відправки перших людей Китай висадить на Червону планету роботів, які досліджуватимуть планету для визначення оптимального місця для побудови бази. Країні також належить створити технології для відправки тайконавтів назад з Марса на Землю.

Третя фаза китайського плану передбачає, що польоти на Марс стануть буденною справою. Ван Сяоцзюнь заявив, що Китай планує досягти швидкості космічних кораблів, при якій політ на Марс або назад не буде перевищувати кілька сотень днів.

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