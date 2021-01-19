Китай успішно побудував квантову мережу, яка здійснює передачу заплутаних фотонів, за допомогою дронів. Запуск і розгортання такої мережі коштує копійки порівняно із супутниками в космічному сценарії реалізації проєкту.

У поставленому експерименті, звіт про який опублікований в журналі Physics Review Letters, квантова мережа для передачі заплутаних фотонів була створена за допомогою двох вільно літаючих дронів. Відзначається, що подібне рішення дозволить в будь-якому місці майже миттєво і на досить великі відстані забезпечувати передачу квантово розподілених ключів і, отже, створювати невзламиваемие оперативні (тимчасові) або постійні канали зв'язку.

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Простими словами як це працює

Квантові лінії зв'язку базуються на передачі одиночних фотонів, що дозволяє створювати сегменти мережі не тільки за допомогою волоконно-оптичних каналів, але також через повітря. Для цього чудово підходить лазер за допомогою якого захищені дані передаються через супутники, а у випадку експерименту проведеного в Китаї – дрони.

Під час експерименту два дрони перебували у повітрі на відстані 400 метрів один від одного. Кожен з них був віддалений на 200 метрів від своїх наземних станцій прийому. Всього, з урахуванням висоти польотів дронів, канал квантового зв'язку через повітрю був приблизно кілометрової довжини. Наземні станції для прийому фотонів були озброєні телескопами з 26-мм апертурою і однофотонними приймачами.



Схема експерименту проведеного у Китаї

Один з дронів генерував заплутані пари інфрачервоних фотонів, з яких один фотон відправляв дані на найближчу наземну станцію, а другий – на інший дрон. Другий дрон через спеціальну коліматорну оптику вловлював фотони і транслював на свою наземну станцію. Перевірка поляризації фотонів на кожній станції підтвердила, що обидва вони залишалися заплутаними.

Це означає, що вимірювання стану одного з них дозволяло миттєво дізнатися про стан іншого фотона. Всього у процесі вимірювання заплутаними залишалися близько 4% переданих пар фотонів. В оптичних лініях, для порівняння, при передачі на великі відстані пов'язаними залишаються близько 1% фотонів із заплутаних пар. У наступних експериментах вчені збираються збільшити кількість дронів-ретрансляторів, щоб навчитися створювати розподілені квантові лінії зв'язку.