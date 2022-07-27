Міжнародна космічна станція поступово відходить у минуле. І хоча країни договору щоразу відкладають завершення місії, рано чи пізно нам доведеться попрощатися з МКС. Їй на заміну прийдуть одразу кілька аналогічних проєктів. NASA поки не розкрила планів з будівництва нової дослідницької станції, але проявляє інтерес до приватних ініціатив сторонніх компаній. Детальніше про це ми розповіли в окремому матеріалі. Свої альтернативи також створюють росія та Китай. І якщо для першої це поки що пусті балачки (з 2014 року не змогли завершити навіть ескізний проєкт), то Китай вже активно запускає готові модулі в космос і навіть відправляє туди постійний екіпаж.

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Що відомо

Ще у квітні 2021 року Китай вивів на орбіту головну секцію своєї майбутньої космічної станції, а тепер додає черговий науковий лабораторний модуль, готуючись повністю завершити будівництво вже зовсім скоро. Для порівняння: будівництво МКС зайняло близько 12 років, а Китай хоче побудувати свою станцію всього за два.

Новий 23-тонний модуль, що отримав назву "Веньтянь", стартував з провінції Хайнань в минулі вихідні на ракеті Long March 5b і рано вранці в понеділок зістикувався з космічною станцією Тяньгун.

За даними китайської державної новинної мережі Global Times, це найважчий одномодульний космічний корабель, "що знаходиться зараз у космосі".

Наступний лабораторний сегмент, який є останньою частиною космічної станції й отримав назву Mengtian, планують запустити в жовтні, якщо все піде за планом.



Зображення, зняте з екрана в Пекінському аерокосмічному центрі управління, показує китайських тайконавтів Цая Сюйчже, Чень Дуна і Лю Ян всередині нового лабораторного модуля Wentian у понеділок, 25 липня 2022 року / Фото Xinhua

Енергією модуль забезпечуватимуть два масивних крила з сонячними панелями

Wentian дозволить вченим вивчити, як в космосі ростуть численні види рослин, тварин і мікроорганізмів.

Екіпаж з трьох тайконавтів (так називають китайських астронавтів), які знаходяться на борту "Тяньгуна" з початку червня, допомагав під час процедури стикування. Планується, що екіпаж пробуде на борту шість місяців.