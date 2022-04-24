Китай працює над системою захисту Землі від астероїдів

Заступник голови Китайського національного космічного управління (CNSA) У Яньхуа оголосив про новий цікавий проєкт із захисту Землі. У найближчі кілька років відомство розпочне реалізацію плану з нейтралізації астероїдів, що становлять загрозу для нашої планети.

Нова система передбачає як сповіщення про небезпечні астероїди, так і можливість їх повноцінної нейтралізації. У планах зміна траєкторії руху астероїдів, які рухаються у напрямку Землі.

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Ми постараємося до кінця 14-ї п'ятирічки (2021-2025), або в 2025-2026 роках приступити до випробування технологій спостереження з близької відстані за будь-яким астероїдом, що загрожує Землі. З їхньою допомогою ми здійснимо зіткнення, внаслідок якого це небесне тіло зміститься зі своєї орбіти,

– сказав У Яньхуа.

Як пояснив заступник глави CNSA, КНР збирається створити ефективну систему наземного і космічного базування, яка заздалегідь сповіщатиме про об'єкти, що становлять небезпеку для нашої планети. Одночасно китайські фахівці планують розвивати технології, здатні запобігти наближенню таких небесних тіл.

NASA теж працює над системою захисту Землі

Раніше NASA повідомило про розробку системи моніторингу під назвою Sentry-II ("Сторожовий-2"). Перша версія цієї системи вже успішно працює з 2022 року використовуючи математичні алгоритми. Вона розраховує ймовірну орбіту астероїда на наступні 100 років і дає прогноз ризику зіткнення із Землею.

Це оперативне забезпечення враховувало безліч гравітаційних взаємодій астероїда, щоб розрахувати його орбіту. Але саме у цьому крилася проблема – на космічні тіла впливає не лише гравітація.

Новітнє програмне забезпечення Sentry-II від попередньої версії – тут система враховує не лише гравітаційні взаємодії астероїдів. Наприклад, друга версія "Сторожового", розраховуючи майбутню орбіту об'єкта, зважає й на тиск фотонів та інші "теплові сили".