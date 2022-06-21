Як повідомляють ЗМІ, нові заходи ввели в дію після онлайн-критики китайського уряду. Чергові правила були опубліковані минулого тижня в документі під назвою "Положення про адміністрування служб коментарів в Інтернеті". Це не перший раз, коли влада намагається регулювати інтернет. Торік, наприклад, був прийнятий закон, що дозволяє неповнолітнім грати у відеоігри лише одну годину у вихідні.

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Нові правила

Згідно з новим законом:

Усі вебсайти повинні перевіряти й схвалювати вручну кожен коментар перед їх публікацією. Це нововведення вимагатиме від окремих осіб і компаній, що керують вебсайтами в Китаї, найняти "групу перевірки та редагування, придатну для здійснення перевірки".

У випадку знайдених порушень, перелік яких визначений законодавством, модератори повинні доповісти відповідним органам.

Будь-який сайт, який надає користувачам функцію коментарів, повинен ідентифікувати користувачів – зібрати справжні імена, прізвища та інші особисті дані, до яких буде прив'язана сторінка.

Таким чином боротимуться з анонімною критикою, якої так боїться правляча партія. Сьогодні багато сайтів заблоковані в Китаї, щоб громадяни країни не могли отримати доступ до інформації. В країні також блокуються сервіси VPN, які дозволяють обходити цензуру. Під забороною Google та всі інші не китайські пошукові системи, крім Bing та російського Яндекса. Недоступні Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr і навіть Tinder. Не можна там скористатися й Vimeo, Netflix, Amazon Prime, SoundCloud, Hulu, Spotify, Playstation і TikTok – замість останнього працює цензурований аналог під назвою Douyin. Це далеко не повний писок.

Закрита для громадян країни й незлічена кількість новинних агентств. В основному це відомі західні видання, котрі активно висвітлюють злочини режиму проти уйгурів, цензуру, порушення прав людини в Китаї та інше. Заблокована навіть китайська служба BBC.

Незрозуміло, як тепер функціонуватимуть китайські сайти. В країні величезна кількість користувачів інтернету. Один лише WeChat налічував 1,2 мільярда активних реєстрацій у 2020 році. Сьогодні їх повинно бути ще більше. Навіть якщо припустити, що коментарі залишає лише певний відсоток людей, то це все одно мільйони публікацій щодня. Для перевірки такої кількості коментарів знадобиться армія модераторів, яка виснажливо працюватиме й породить нову хвилю проблеми надлишкової роботи.