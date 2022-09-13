Китай знайшов на Місяці цінний ресурс і вже готує три місії на супутник

Космічні перегони мають шанс дуже сильно загостритися, адже схоже, що Китай знайшов на Місяці новий важливий мінерал. Його планують використовувати, як джерело енергії і вже запланували кілька місій на супутник.

Вперше про це було оголошено на прес-конференції, висвітленій китайським державним новинним сайтом Сіньхуа. Це перший випадок, коли Китай заявив про відкриття нового мінералу на Місяці. На тлі таких приголомшливих заяв Китай оголосив про підготовку трьох непілотованих місій на супутник, які плантують здійснити протягом десяти років.

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Що ж такого знайшли на Місяці

Виявлений за допомогою місячного зонду "Чан'е-5", на честь якого і отримав свою назву, чанджезит-(Y) (Changesite-(Y) – фосфатний мінерал, знайдений серед зразків місячного базальту. Він характеризується колоновидною формою, безбарвністю та напівпрозорою мутністю. Хоча його точні властивості залишаються дещо туманними, Bloomberg зазначає, що мінерал, містить гелій-3, ізотип, який, на думку деяких, може стати джерелом енергії в майбутньому.



Чанджезит-(Y) – новий мінерал знайдений в зразках місячного ґрунту / Фото CNSA

Хоча заява про новий місячний мінерал є першою для Китаю, вона не є першою для космічної спільноти в цілому. Раніше Сполучені Штати також відкрили нові мінерали з місячних зразків, що робить китайську знахідку ще однією новиною в космічних перегонах.

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Місячні перегони набирають обертів

Оскільки країни і приватні структури готуються до запуску незліченної кількості нових пілотованих і непілотованих місячних місій протягом наступного десятиліття, питання видобутку корисних копалин на Місяці буде ставати все більш актуальним. Наразі жодна країна не претендує на Місяць відповідно до майже 60-річного "Договору про космос", але експерти з космічної політики вже багато років закликають до оновлення угод, які були розроблені і введені в дію в 1967 році частково саме через це питання.

Поки що ми майже нічого не знаємо про чанджезит-(Y), але якщо це дійсно потенційне джерело енергії нового покоління, це може ще більше змінити правила гри і поставити питання про права на видобуток корисних копалин на Місяці ребром.