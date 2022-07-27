Китай показав знімок Фобоса, супутника Марса, зроблений апаратом Tianwen-1: фото об'єкта

Китайський космічний апарат Tianwen-1 зробив неймовірне зображення Фобоса, одного з двох супутників, що обертаються навколо Марса. Порівняно невелика відстань забезпечила високу деталізацію зображення.

Фобос – більший з двох супутників Марса, відкритий 18 серпня 1877 року. Він облітає свою планету менш ніж за вісім годин і за той же час обертається довкола своєї осі.

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Деталі

У момент фотографування космічний апарат Tianwen-1 знаходився на відстані 3160 миль, що приблизно дорівнює 5085 кілометрам.

Діаметр самого Фобоса становить сім миль (понад 11 кілометрів).

На поверхні супутника можна розгледіти окремі кратери, в тому числі й Епік – ударний кратер, названий на честь естонського астронома й астрофізика Ернста Юліуса Епіка.



Фотографія Фобоса / Фото CMG

Зазначимо, що апарат "Тяньвень-1" був запущений трохи більше двох років тому. Разом з посадковим модулем і марсоходом він вийшов на марсіанську орбіту в лютому 2021 року. Марсохід, який отримав назву Zhurong, благополучно спустився на поверхню Марса, але зараз знаходиться в сплячці через зиму на планеті.

Минулого місяця "Тяньвень-1" виконав всі поставлені перед ним завдання, в тому числі зробив знімки всього Марсу. За даними CNN, попри завершення своєї місії, орбітальний апарат продовжить підготовку до майбутніх наукових досліджень. Тим часом очікується, що Zhurong повернеться в стрій у грудні.