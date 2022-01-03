Китай показав нові фото Марса, зроблені зондом Тяньвень-1

Національне космічне управління Китаю відзначило Новий Рік новими фотографіями Червоної планети. Зображення опублікували на сайті управління.

Серед продемонстрованих фото – загальна фотографія зонда і Марса, крупний план орбітального апарату "Тяньвень-1", Північна полярна шапка планети та апарат "Чжуронг", який фотографує поверхню Марса. Управління вирішило опублікувати знімки, щоб запевнити що "Тяньвень-1" у безпеці.

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Нові фото Марса

Передача фотографій зайняла близько 19,5 хвилини.

На кадрах зображений сам орбітальний апарат – він золотистого кольору, і частина поверхні Марса.

Крім полярних крижаних шапок, що складаються з сухого (твердий вуглекислий газ) і водяного льодів, можна побачити кратер імені Сергія Корольова і дюнне поле Олімпії.



Марс з орбіти / Фото Національне космічне управління Китаю

На фото сонячне крило орбітального апарату – воно повністю розгорнуте, положення стабільне. Радіолокаційна антена підземного виявлення розташована паралельно сонячному крилу, а подовжувач магнітометра тягнеться у верхній лівій частині.



Північна полярна шапка планети / Фото Національне космічне управління Китаю

На зображенні видно крижану шапку Північного полюса Марса. Після багатьох років намерзання й танення він представляє кругову спіральну форму рельєфу, що складається з білого льоду і відкритої поверхні (гола порода) з центром на полюсі.



Поверхня Марса в об'єктиві апарата "Чжуронг". Зображення складене з трьох окремих / Фото Національне космічне управління Китаю

Станом на 3 січня 2022 року орбітальний апарат "Тяньвень-1" працює на орбіті Марса 529 днів і зараз перебуває на відстані близько 350 мільйонів кілометрів від Землі. Мета місії – знайти сліди життя на Марсі й визначити можливість поселення людини. У межах місії китайські вчені займаються дослідженням морфології та геологічних характеристик поверхні, розміщення ґрунту й льоду, іоносфери та характеру навколишнього середовища, а також фізичних полів і внутрішньої структури Червоної планети.