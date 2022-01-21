Китай показав "найбільшого у світі" чотирилапого військового робота
Джерело:Aroged
У Китаї представили модель чотирилапого робота, імовірно найбільшого у своєму класі. Завданням робота є допомога військовим у доставці вантажів та розвідувальних місіях.
На що здатен чотирилапий китайський робот
Робот може переносити вантажі до 160 кілограмів і бігти зі швидкістю до 10 км/год. Структура платформи дозволяє автономно виконувати складні бойові завдання у різних ландшафтах на пересіченій місцевості – у скелях, траншеях, на луках, у полях, пустелях, снігу та на залитих брудом дорогах.
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Попри те, що модель, за даними розробників, є найважчим і найбільшим чотирилапим роботом у світі, вона як і її менші побратими здатна бігати, стрибати, повертатися і ходити по діагоналі.
- Платформа має 12 модулів та сучасні сенсори, що дозволяють збирати тактичну інформацію з поля бою та оптимізувати військову логістику.
- Модель можна використовувати в операціях, що відбуваються за будь-якої погоди в зонах бойових дій з високим рівнем ризику, у віддалених прикордонних зонах, у складному середовищі, перебування в якому надто утруднене для солдатів-людей.
Китайський чотирилапий робот: дивіться відеоДо речі, найближчим часом промислова автоматизація у Китаї обіцяє значно зрости, якщо країна реалізує план з подвоєння кількості роботів. Згідно з планом профільного міністерства КНР розраховує протягом п'яти років інтегрувати роботів в усі ключові галузі.