На що здатен чотирилапий китайський робот

Робот може переносити вантажі до 160 кілограмів і бігти зі швидкістю до 10 км/год. Структура платформи дозволяє автономно виконувати складні бойові завдання у різних ландшафтах на пересіченій місцевості – у скелях, траншеях, на луках, у полях, пустелях, снігу та на залитих брудом дорогах.

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Попри те, що модель, за даними розробників, є найважчим і найбільшим чотирилапим роботом у світі, вона як і її менші побратими здатна бігати, стрибати, повертатися і ходити по діагоналі.

Платформа має 12 модулів та сучасні сенсори, що дозволяють збирати тактичну інформацію з поля бою та оптимізувати військову логістику.

Модель можна використовувати в операціях, що відбуваються за будь-якої погоди в зонах бойових дій з високим рівнем ризику, у віддалених прикордонних зонах, у складному середовищі, перебування в якому надто утруднене для солдатів-людей.

Китайський чотирилапий робот: дивіться відео

До речі, найближчим часом промислова автоматизація у Китаї обіцяє значно зрости, якщо країна реалізує план з подвоєння кількості роботів. Згідно з планом профільного міністерства КНР розраховує протягом п'яти років інтегрувати роботів в усі ключові галузі.