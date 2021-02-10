Краще, ніж у США: Китай побудує власну систему попередження астероїдної небезпеки

Після руйнування радара "Аресібо" наприкінці минулого року обсерваторія в Голдстоуні залишається єдиним постом попередження астероїдної небезпеки на планеті. Китайські вчені закликали владу побудувати свій планетарний радар – не гірший, ніж у США.

Як пише джерело, покладатися лише на системи спостереження США небезпечно, адже імовірність астероїдного удару повинна бути підтверджена різними джерелами, щоб запобігти наслідкам помилкової тривоги або виявити непомічені загрози.

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Що відомо про новий радар

Само собою, подібний планетарний радар буде подвійного призначення, тому цивільні фахівці будуть займатися роботами з військовими. Крім стеження за астероїдами поблизу Землі на відстані не менше 0,1 світлової одиниці радар зможе стежити за космічним сміттям на орбіті нашої планети й не тільки. Також була пропозиція доповнити недавно побудований у Китаї гігантський радіотелескоп FAST відповідним обладнанням, але розрахунки показали, що це невигідно.

Будівництво нового об'єкта планують у малозаселеній області недалеко від Кашгара в провінції Синьцзян, оскільки потужний сигнал від радарів являє собою сильну перешкоду для ряду комерційних служб і несе загрозу здоров'ю людини.

Комплекс налічуватиме чотири або п'ять тарілок діаметром 35 метрів кожна, що стане відмінною особливістю китайського планетарного радара. Робота всіх тарілок і передавачів буде синхронізована для створення єдиного скануючого променя, тоді як зазвичай для цього застосовується одне дзеркало. Приймати відбиті від космічних об'єктів сигнали будуть радіотелескопи в інших місцях, зокрема в Пекіні, Тяньцзіні, Шанхаї та Куньміні.