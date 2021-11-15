Китай планує запускати ракети-носії з води і вже створює для цього транспорт

Мережеві інформатори повідомляють, що Китай будує спеціально спроєктований корабель, призначений для морських запусків космічних ракет-носіїв. Очікується, що він буде готовий до запусків вже наступного року.

Повідомляється, що судно нового типу планують використовувати поблизу нового космодрому у місті Хайян, розташованому на східному узбережжі Шаньдун. Корабель буде оснащено необхідним обладнанням для підтримки пусків ракет-носіїв Long March 11, більших Цзелун-1 (Smart Dragon), а також майбутніх носіїв на рідкому паливі.

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Джерело зазначає, що в майбутньому нове судно планується використовувати як посадкову платформу для перших ступенів ракет-носіїв аналогічно тому, як це реалізовано в SpaceX, яка використовує такі платформи для посадки перших ступенів Falcon 9 і Falcon Heavy.

Космічні успіхи Китаю

Зараз Китай вже здійснив два пуски твердопаливних ракет Long March 11 з акваторії Жовтого моря, для чого використовувалися переобладнані баржі. Це дало змогу Піднебесній стати третьою країною, яка здійснила запуск космічної ракети з плавучої платформи. До цього подібні старти реалізовували в США та в рамках міжнародного проєкту "Морський старт" участь в якому брала й Україна.

На початку року повідомлялося про намір Китаю провести два-три морські пуски ракет Long March 11, але досі жоден із них не відбувся. Очікується, що поява призначеного для морських стартів корабля допоможе знизити навантаження, яке покладається на чотири основні космодроми країни.

Що дасть Китаю можливість запуску ракет з плавучих платформ

З появою нових комерційних аерокосмічних компаній, розробкою планів створення великих супутникових сузір'їв, а також підготовкою до польотів на нову орбітальну станцію, морський старт забезпечить Китаю більше варіантів для виведення кораблів у космічний простір.

Крім того, гнучке позиціювання стартового майданчика робить простішим вибір оптимальної траєкторії польоту, щоб відпрацьовані ступені ракет падали в море, а не на сушу, де поблизу можуть бути люди.

Разом з цим Китай отримає можливість проведення пусків ближче до екватора, а отже, для виведення ракет у космос потрібно менше палива внаслідок більш ефективного використання енергії обертання Землі.

Наразі Китай вже виконавракет-носіїв цього року, встановивши новий національний рекорд. Примітно, що США виконали лише, з урахуванням ракет Rocket Lab, що запускаються з майданчика у Новій Зеландії.

Також відомо, що база в Хайяні матиме потужності для виробництва до 20 твердопаливних ракет на рік. У майбутньому тут же будуть вироблятися складніші носії, що працюють на рідкому паливі.