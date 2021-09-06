Як повинна пройти місячна місія КНР

Лехао зазначив, що одна з важких ракет повинна буде запустити на орбіту місячний спусковий модуль, а друга привезе тайконавтів. Вони повинні будуть пересісти у модуль, здійснити посадку на Місяць і провести шість годин на поверхні супутника.

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Після цього частина спускового модуля повернеться на орбіту і стикується з космічним кораблем, який, своєю чергою, повернеться на Землю.

Підготовка до місячної місії

План КНР з висадки тайконавтів на Місяць потребуватиме модифікації ракети "Чанчжен-5" до версії DY. Лехао вже описував зміни, які необхідно буде внести. Крім того, поки у Китаю немає місячного модуля і корабля, придатного для місій у відкритому космосі. Проте, можливість використання ракети, яка вже літала у космос сім разів, спрощує завдання.

Місія Artemis та плани NASA

Раніше про власні плани повернути людину на Місяць повідомило американське агентство NASA. За початковим сценарієм висадка першої жінки на Місяць повинна була відбутися у 2024 році, однак, низка подій відкинула цей термін на невизначений період.

Спершу основною перепоною, яка дещо змістила терміни програми, стало недостатнє фінансування NASA, однак з цим ще можна було дати раду.

Далі певні проблеми спіткали ракету SLS, яку NASA будує у рамках програми для забезпечення власної автономії та для побудови місячної станції Gateway, яка стане початком розширення інфраструктури на супутнику.

Однак найбільше програму підкосила скарга Blue Origine. Наразі тривають судові розгляди між компанією Джеффа Безоса та агентством NASA.

Нагадаємо, що Blue Origine виступила проти того, що NASA обрало компанію SpaceX єдиним підрядником у рамках конкурсу з представлення проєктів місячного лендера та космічного корабля. Поки суд США не винесе остаточний вердикт, роботи над місячним модулем, який будує SpaceX, припинені.