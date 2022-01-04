Китай планує подвоїти кількість промислових роботів до 2025 року

Найближчим часом промислова автоматизація у Китаї обіцяє значно зрости, якщо країна реалізує план з подвоєння кількості роботів. Згідно з планом профільного міністерства КНР розраховує протягом п'яти років інтегрувати роботів в усі ключові галузі.

Варто наголосити, що КНР робить ставку не лише на кількість роботів. Якість елементів робототехніки за планом п'ятирічки має зрівнятися із найкращими світовими брендами з Японії та Німеччини.

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Минулого року Китай досяг показника в 246 роботів на 10 тисяч працюючих людей – за цим показником держави вимірюють рівень національної автоматизації. Чиновники зауважили, що цей результат майже вдвічі перевищує середній світовий показник, але підприємства з державного та приватного секторів країни здатні на більше.

Представник Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю Ван Веймін заявив, що Китай має намір подвоїти кількість виробничих роботів до 2025 року.

Де саме збільшать кількість роботів

Китайська влада прогнозує, що високотехнологічні рішення будуть використовуватися у більшій кількості секторів. Особливо виділяють:

автомобілебудування;

аерокосмічну промисловість;

залізничний транспорт;

логістику;

та гірничодобувну промисловість.

Уряд також докладе зусиль для розвитку основних компонентів роботизованих систем. Йдеться про вдосконалення редукторів швидкості, серводвигунів та панелей управління, які у Китаї називають трьома основними будівельними блоками складних автоматизованих машин.

Мета полягає в тому, щоб до 2025 року продуктивність і надійність цих ключових компонентів власного виробництва досягли рівня передових зарубіжних продуктів,

– заявив Ван.

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Китай та роботи

Китай вважається найбільшим ринком промислових роботів останні 8 років. За даними китайського Мінпрому, операційний прибуток від галузі робототехніки в період з 2016 по 2020 рік зростав у середньому на 15%, а в наступні п'ять років середньорічне зростання збільшиться до 20%. При цьому роботи вже формують значний дохід – автоматизація дала економіці 15,69 мільярда доларів у 2020 році.

За даними Національного бюро статистики, за перші 11 місяців 2021 року сукупний обсяг виробництва промислових роботів у Китаї перевищив 330 тисяч одиниць, що означає зростання на 49% у річному обчисленні.