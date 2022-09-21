Китайська Longi Green Energy Technology Company є найбільшою у світі компанією з видобутку сонячної енергії. На словах озвучена схема звучить дуже просто, а от на практиці це доволі непростий процес.

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Хоча Longi далеко не перша компанія, яка досліджує можливість космічних сонячних панелей (такі дослідження проводилися і в США, а Євросоюз нещодавно розпорядився провести оцінку проєкту з побудови орбітальної електростанції), вона, схоже, найдалі просунулася у втіленні цієї технології в реальність.

Залишається лише чекати

Варто зазначити, що Китай, як він сам запевняє, першим розробив успішну модель передачі космічної сонячної енергії. Дослідники з Університету Сидянь вловили сонячне світло високо над землею, перетворили його в мікрохвильові промені і доставили на приймальну станцію на Землі, яка перетворила енергію в електрику.

Однак досі не було продемонстровано жодної робочої системи, тож залишається лише вірити словам та чекати, коли країна запустить на орбіту перші сонячні панелі та продемонструє їх роботу.

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Китай вже бачить перспективу партнерства є компанією, що розробила сонячні панелі. У Чжіцзянь, президент фінансованого урядом Китайського космічного фонду, заявив, що створення Longi лабораторії космічних сонячних панелей може привести до партнерства в галузі відновлюваної енергетики з Китайською національною космічною асоціацією.

Попри те, що успішність самої концепції під великим питанням, як і заяви Китаю, які стосуються цього напрямку, у разі успіху такий підхід до отримання енергії стане революційним.