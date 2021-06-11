Нові фото з поверхні Марсу: Китай опублікував знімки місії "Тяньвень-1"

Китайське національне космічне управління показало першу партію зображень з Марсу. Загалом продемонстрували чотири знімки, зроблені автоматичною місією "Тяньвень-1". На зображеннях можна побачити марсохід "Чжужун" на поверхні Марса та місце м'якої посадки апарату.

Апарат "Чжужун" зробили три фотографії. На зображеннях видно посадкову платформу марсохода, та зону висадки поряд з марсоходом.

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Фото з посадкової платформи / Фото xinhuanet

Селфі-камера на Марсі

Апарат розгорнув на поверхні Марса окрему камеру для знімків. Спершу камера кріпилася до дна марсохода, згодом вона була розгорнута й встановлена (приблизно через 10 метрів від місця висадки). Завдяки їй вдалося сфотографувати марсохід та посадкову платформу поряд.



Спільне селфі марсохода "Чжужун" та посадкової платформи / Фото xinhuanet

На посадковій платформі закріплений прапор Китаю. Також там є монохромний малюнок талісманів зимових Олімпійських ігор 2022 року та Паралімпійських зимових ігор у Пекіні. На фото можна розгледіти сліди марсохода на поверхні рівнини Утопія.



Посадкова платформа / Фото xinhuanet

До речі, марсохід "Чжужун" працює на поверхні Марса вже 28 сол (морських діб). Крім нього на орбіті Червоної планети обертається апарат "Тяньвень-1".