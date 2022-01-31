Китай опублікував свої космічні плани на найближчі роки

Китайська "космічна машина" щороку лише "набирає обертів", стаючи потужнішою. Піднебесна, ймовірно, прагне міцно зайняти своє місце серед головних космічних держав світу, яких не так й багато.

Сьогодні Китай активно провадить свою космічну політику: на орбіту запускаються супутники, космічна станція працює, Місяць активно досліджується, а тепер Китай має марсохід на Червоній планеті. 2021 рік був для Піднебесної рекордним за кількістю пусків ракет. Тепер же Китай озвучив свої плани у космосі на найближчі роки.

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Китайський місяцехід на зворотній стороні Місяця / Фото National Astronomical Observatories of China

"Біла книга" Китаю

"Біла книга" під назвою "Космічна програма Китаю: перспективи на 2021 рік" публікується один раз на п'ять років. У ній зазначається, що "з 2016 року космічна галузь Китаю досягла швидкого та інноваційного прогресу, що проявляється у неухильному покращенні космічної інфраструктури, завершенні та експлуатації навігаційної супутникової системи BeiDou, завершенні системи спостереження Землі з високою роздільною здатністю, постійному покращенні можливостей обслуговування...".

Також були озвучені плани на найближчі роки:

Розширення місій з дослідження космічного простору.

Наступні п'ять років у Китаї планують збільшити можливості "космічної транспортної системи" (ракет-носіїв) та модернізувати їх.

Модернізації космічної інфраструктури: навігаційні супутники, супутники зв'язку та дистанційного зондування Землі та інші.

Запуск космічного телескопа Xuntian.

Остаточна збірка Китайської космічної станції та перші запуски нових пілотованих та вантажних космічних кораблів.

Побудова нових космодромів, продовження планетарних досліджень та багато чого іншого.

Не забули у своєрідну "п'ятирічку" вписати й плани пілотованого польоту на Місяця. У документі значиться, що Китай збирається продовжувати рух у цьому напрямку, щоб висадити людей на поверхню супутника. Очевидно, що у найближчі п'ять років цього не станеться. Очікується, що лише "місячну ракету" випробують у 2026 році, а висадка відбудеться ближче до 2030 року.