Китай опублікував свої космічні плани на найближчі роки
Джерело:CNSA
Китайська "космічна машина" щороку лише "набирає обертів", стаючи потужнішою. Піднебесна, ймовірно, прагне міцно зайняти своє місце серед головних космічних держав світу, яких не так й багато.
Сьогодні Китай активно провадить свою космічну політику: на орбіту запускаються супутники, космічна станція працює, Місяць активно досліджується, а тепер Китай має марсохід на Червоній планеті. 2021 рік був для Піднебесної рекордним за кількістю пусків ракет. Тепер же Китай озвучив свої плани у космосі на найближчі роки.
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Китайський місяцехід на зворотній стороні Місяця / Фото National Astronomical Observatories of China
"Біла книга" Китаю
"Біла книга" під назвою "Космічна програма Китаю: перспективи на 2021 рік" публікується один раз на п'ять років. У ній зазначається, що "з 2016 року космічна галузь Китаю досягла швидкого та інноваційного прогресу, що проявляється у неухильному покращенні космічної інфраструктури, завершенні та експлуатації навігаційної супутникової системи BeiDou, завершенні системи спостереження Землі з високою роздільною здатністю, постійному покращенні можливостей обслуговування...".
Також були озвучені плани на найближчі роки:
- Розширення місій з дослідження космічного простору.
- Наступні п'ять років у Китаї планують збільшити можливості "космічної транспортної системи" (ракет-носіїв) та модернізувати їх.
- Модернізації космічної інфраструктури: навігаційні супутники, супутники зв'язку та дистанційного зондування Землі та інші.
- Запуск космічного телескопа Xuntian.
- Остаточна збірка Китайської космічної станції та перші запуски нових пілотованих та вантажних космічних кораблів.
- Побудова нових космодромів, продовження планетарних досліджень та багато чого іншого.
Не забули у своєрідну "п'ятирічку" вписати й плани пілотованого польоту на Місяця. У документі значиться, що Китай збирається продовжувати рух у цьому напрямку, щоб висадити людей на поверхню супутника. Очевидно, що у найближчі п'ять років цього не станеться. Очікується, що лише "місячну ракету" випробують у 2026 році, а висадка відбудеться ближче до 2030 року.