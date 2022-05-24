Китай не допоможе Росії з напівпровідниками, бо сам не справляється з попитом: статистика

Свіже дослідження показало, що іноземні компанії продовжать займати левову частку ринку інтегральних схем у Китаї до 2026 року. Місцеві виробники можуть покривати лише незначну частину попиту.

Дані показують, що компанії Китаю покривають лише 16,7 відсотка попиту. Їх частка збільшиться до 21,2 відсотка в 2026 році. Все інше імпортується з інших країн такими компаніями, як Samsung, SK Hynix, TSMC та інші. Цей факт укупі з загальносвітовим дефіцитом чипів і санкціями не дозволять Росії замістити напівпровідникову продукцію китайськими рішеннями.

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Яка ситуація на ринку Китаю

Звіт компанії IC Insights містить поточний прогноз світової економіки на 2022 рік і докладні прогнози ринку до 2026 року, рейтинги постачальників напівпровідникової продукції на 2021 рік, аналіз ринків інтегральних мікросхем по регіонах з додатковою увагою до ринку Китаю та інші дані.

Аналітики відзначають, що слід проводити дуже чітке розходження між китайським ринком інтегральних мікросхем, який охоплює всіх виробників – і власних, і закордонних – і власним виробництвом інтегральних мікросхем у Китаї.

IC Insights пише, що, хоча Китай був найбільшим споживачем інтегральних схем з 2005 року, це не призвело до стрімкого імпортозаміщення і значного зростання власного виробництва .

. Виробництво інтегральних схем в Китаї склало 16,7 відсотка від його ринку інтегральних схем у розмірі 186,5 мільярда доларів у 2021 році в порівнянні з 12,7 відсотка 10 роками раніше, у 2011 році.

IC Insights прогнозує, що цей показник зросте до 21,2 відсотка у 2026 році (в середньому 0,9 процентного пункту в рік, усього плюс 4,5 процентного пункта).

З усіх інтегральних схем на суму 31,2 мільярда доларів, випущених у Китаї торік, компанії зі штаб-квартирою в Китаї виробили на 12,3 мільярда доларів (39,4 відсотка), що становить лише 6,6 відсотка ринку країни загальною сумою в 186,5 мільярда доларів. Решта виробили TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel, UMC та інші іноземні компанії, у яких є заводи з виробництва пластин для інтегральних схем, розташовані в Китаї.

Якщо виробництво інтегральних схем у Китаї зросте до 58,2 мільярда доларів в 2026 році, як прогнозує IC Insights, то виробництво цієї продукції в країні як і раніше становитиме лише малий відсоток – 8,1 від загального прогнозованого світового ринку інтегральних схем в 2026 році в розмірі 717,7 мільярда доларів.

Передбачається, що виробництво цієї продукції в Китаї, ймовірно, як і раніше буде складати тільки близько 10 відсотків усього світового ринку в 2026 році.

У цих умовах навряд чи можна говорити про те, що Китай буде допомагати Росії боротись із забороною на ввіз напівпровідників. Попит, який зростає з року в рік, вимагає дедалі більших ресурсів на внутрішньому ринку, тому звертати увагу на порятунок зовнішнього китайська влада навряд чи буде.