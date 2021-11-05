Отримати зразки марсіанського ґрунту прагнуть усі. Насправді такі зразки у нас навіть є – вони прилітають у вигляді метеоритів. Та такі метеорити – це деформовані марсіанські породи, яким мільйони та сотні мільйонів років. А науковці хочуть отримати "свіжий" ґрунт з того місця, яке їх цікавить. Цим та іншими речами зумовлюється цінність доставлення на Землю "шматочка Марсу".

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Вид на посадкову платформу, з якої спустився марсохід / Фото CNSA

Лаври першості

Поки Китай не увійшов у "вищу космічну лігу", інші країни уже встигли зробити купу цікавих речей у космосі: висадка на Місяці, космічні станції, дослідження з близької відстані газових гігантів та планет-карликів, забір зразків з астероїдів та місії до комет. Китаю доведеться дуже постаратися, щоб зробити щось першим. Наприклад, саме Піднесена стала першою країною, яка посадила автоматичний зонд на зворотній стороні Місяця.

Тепер Китай націлився на здобуття зразків марсіанських порід. У цьому їм складе конкуренцію Європа та США.

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Здобути ґрунт

Для Європи та США привезти на Землю марсіанський реголіт – задача досить складна. Річ у тім, що ці зразки збирає добре відомий суспільству марсохід Perseverance. Апарат мусить отримати сукупно 43 зразки, які зберігатимуться у спеціальних колбах. Ці колби потім забере інший апарат, який прибуде із Землі, та доставить їх на Землю. Цим і складна місія – великою кількістю зразків.

Китай вирішив провести простішу місію для здобуття ґрунту. На Марс приземлиться посадкова платформа без марсохода, яка здійснить забір за аналогією з місячним апаратом Chang'e 5.

Водночас з цим, Китаю доведеться робити два запуски для марсіанської місії:

Ракета-носій Long March 3B виведе на цільову орбіту спусковий апарат, який сяде на поверхню Червоної планети, здійснить забір реголіту, а спеціальний стартовий ступінь апарату потім доставить зразки на орбіту. Ракета-носій Long March 5 відправить до Марсу орбітальний апарат разом зі спеціальною капсулою. Реголіт буде перебувати у капсулі увесь час, поки орбітальний апарат повертатиметься до Землі.

Планується, що Піднебесна запустить апарати у 2028 році, а поверне їх до Землі у 2030 році. Ймовірно, місія матиме назву Tianwen-2. Коли Європа та США привезуть з Червоної планети ґрунт – точно невідомо, але орієнтовно у 2026 – 2031 роках.