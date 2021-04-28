Китай скопіює SpaceX Starship: країна показала проєкт багаторазового суборбітального корабля

Нещодавно Китай відзначив свій шостий "Національний день космосу" у Нанкіні, столиці однієї зі східних провінцій країни. Країна святкувала недавнє повернення місячних зразків у рамках місії "Чан'е-5" і, серед іншого, продемонструвала корабель для суборбітальних польотів, який зовні нагадує Starship.

Головний державний виробник ракет, Китайський дослідницький інститут ракетної техніки, розповів про проєкт суборбітальної ракетної системи, у якій транспортний засіб стартує з Землі, летить в суборбітальний простір і приземляється на іншому боці планети менш ніж за годину.

Не пропустіть Поруч з офісом SpaceX розмістили білборд зі словами Марс – відстій

Китайський Starship: що відомо про проєкт ракетної системи

Рекламний ролик, знятий і опублікований в китайській соціальній мережі Weibo, показує дві різні концепції досягнення суборбітальних пасажирських рейсів приблизно через два десятиліття. Що цікаво, перша концепція дуже схожа на SpaceX Starship. На ньому зображена велика машина, здатна до вертикального зльоту і вертикальної посадки.

Концепція китайської суборбітальної системи схожа на Starship: дивіться відео

Концепт примітний не тільки своїм зовнішнім виглядом в дусі Starship (блискучий корпус з нержавіючої сталі, перший і другий ступені аналогічним чином продовжують один одного), але і своєю функціональністю. Хоча Starship в основному просувався як транспортний засіб для доставки людей на Місяць і Марс, SpaceX також створює машину для швидкісних міжконтинентальних перельотів.

SpaceX вперше представила концепцію зв'язку між материками на базі Starship ще у вересні 2017 року (тоді система називалася Interplanetary Transport System . Тоді Маск обіцяв суборбітальний переліт з Нью-Йорка в Шанхай всього за 39 хвилин і рекламував можливість опинитися у будь-якій точці Землі менш ніж за годину.

Чи буде Китай розробляти схожу на Starship багаторазову систему для польотів на Місяць і Марс наразі не ясно. Поки країна розробляє більш традиційну надважку ракету-носій "Чанчжен 9" з потрійним прискорювачем в дусі SpaceX Falcon Heavy.

Інший проєкт китайської системи для міжконтинентальних перельотів

Друга з продемонстрованих ідей швидкісних міжконтинентальних перельотів демонструє горизонтальний зліт і горизонтальну посадку, у якій використовується своєрідна електромагнітна катапульта.

Обидві структури є складовими частинами раніше оголошених планів Китаю з розвитку глобального швидкісного повітряного транспорту від точки до точки до 2045 року. Відповідно до цілей довгострокового планування країни, китайська промисловість почне доставляти вантажі по всьому світу за допомогою суборбітальних рейсів до 2035 року, а пасажирів – до 2045 року.

Цікаво Ілон Маск впевнений, що SpaceX під силу висадити людей на Місяць у 2024 році

Інші запозичені у SpaceX ідеї

Це вже не перший випадок, коли китайська космічна програма черпає натхнення у SpaceX. Країна відстежувала розвиток та успіхи SpaceX з самого початку і з особливим інтересом поставилася до планів SpaceX з повторного використання перших ступенів ракет.