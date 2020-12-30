З 1 січня 2021 року в Китаї вступає в силу перший національний стандарт експрес-доставки вантажів безпілотними літальними апаратами. В стандарті вказані суб'єкти послуг, умови, процедури, оцінки, питання безпеки і компенсації за експрес-доставку безпілотними літаками.

У розробці стандарту брали участь компанії EHang, JD.com і ZTO Express. Перша вже має досвід експлуатації вантажних дронів. В її активі два вантажних БПЛА, йдеться на сайті компанії.

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Що відомо

EHang працює з двома типами дронів. Це середній Falcon B для польотів на короткі відстані з масою вантажів до п'яти кілограмів і важкий EH216L з вантажопідйомністю до 150 кг для середніх і відносно великих відстаней доставки.



Falcon B компанії EHang / Фото EHang

Водночас прийнятий стандарт з експрес-доставки вантажів повітряними дронами дозволяє використання БПЛА не важче 116 кілограмів без вантажу і не більше 150 кілограмів загальної маси. Швидкість польоту обмежена 100 кілометрами на годину.

У компанії EHang розраховують, що стандарт дозволить швидше і ширше вводити в ужиток новий вид послуг.