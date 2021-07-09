Китай доставить на Землю зразки ґрунту зі зворотнього боку Місяця
Джерело:Space
У найближчі роки Китай продовжить активне дослідження Місяця. Зокрема, планується реалізація місії "Чанье-6", у рамках якої на Землю будуть доставлені зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця.
Минулого року Китай реалізував місію "Чанье-5", завдяки чому вперше за останні кілька десятиліть на нашу планету був доставлений місячний ґрунт. Наступний крок у рамках даної програми буде більш складним.
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Вчені мають намір отримати зразки ґрунту з басейну Південний полюс – Ейткен, який є найбільшим місячним кратером, що перебуває на зворотному боці супутника.
Місія з доставки місячного ґрунту на Землю
Вже зараз ведеться підготовка до польоту зонду "Чанье-6", який повинен буде зібрати проби і повернутися на Землю у 2024 році.
Згідно з наявними даними, космічний зонд буде складатися з:
- орбітального апарату;
- посадкового модуля;
- місяцеходу;
- та капсули.
Що відомо про місце збору ґрунту
Басейн Південний полюс – Ейткен є величезним ударним кратером діаметром близько 2500 кілометрів, що займає майже чверть зворотного боку Місяця. Вчені вважають, що вивчення ґрунту з давнього кратера дозволить отримати важливу інформацію про історію Місяця і Сонячної системи.
Вивчення Місяця триває
Китайський посадковий модуль "Чанье-4" разом з місяцеходом "Юйту-2" здійснив посадку на зворотному боці супутника нашої планети у 2019 році. Зараз місяцехід продовжує функціонувати, передаючи вченим дані за результатами виконаної роботи в древньому кратері Фон Карман в південній півкулі зворотного боку Місяця.
Можливість вивчити зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця дасть важливу інформацію про історію формування супутника і багато іншого. Точне місце посадки апарату "Чанье-6" ще не було оголошено.
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Інші інструменти для дослідження Місяця
На борту "Чанье-6" також буде обладнання від партнерів з інших країн.
- Франція надасть прилад DORN для вивчення газу радон і того, як він виділяється з місячного реголіту.
- Національний інститут ядерної фізики Італії (INFN) надасть лазерний ретрорефлектор, інструмент для відбиття світла назад до його джерела.З його допомогою вчені зможуть виміряти час проходження світла до джерела випромінювання і перетворити ці дані у відстань.
- Пристрій, створений вченими зі Швеції і призначений для виявлення негативних іонів, стане ще одним дослідним інструментом "Чанье-6".