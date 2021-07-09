Китай доставить на Землю зразки ґрунту зі зворотнього боку Місяця

У найближчі роки Китай продовжить активне дослідження Місяця. Зокрема, планується реалізація місії "Чанье-6", у рамках якої на Землю будуть доставлені зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця.

Минулого року Китай реалізував місію "Чанье-5", завдяки чому вперше за останні кілька десятиліть на нашу планету був доставлений місячний ґрунт. Наступний крок у рамках даної програми буде більш складним.

Цікаво Всесвіт наповнений планетами-вигнанцями: нові дані телескопа "Кеплер"

Вчені мають намір отримати зразки ґрунту з басейну Південний полюс – Ейткен, який є найбільшим місячним кратером, що перебуває на зворотному боці супутника.

Місія з доставки місячного ґрунту на Землю

Вже зараз ведеться підготовка до польоту зонду "Чанье-6", який повинен буде зібрати проби і повернутися на Землю у 2024 році.

Згідно з наявними даними, космічний зонд буде складатися з:

орбітального апарату;

посадкового модуля;

місяцеходу;

та капсули.

Що відомо про місце збору ґрунту

Басейн Південний полюс – Ейткен є величезним ударним кратером діаметром близько 2500 кілометрів, що займає майже чверть зворотного боку Місяця. Вчені вважають, що вивчення ґрунту з давнього кратера дозволить отримати важливу інформацію про історію Місяця і Сонячної системи.

Вивчення Місяця триває

Китайський посадковий модуль "Чанье-4" разом з місяцеходом "Юйту-2" здійснив посадку на зворотному боці супутника нашої планети у 2019 році. Зараз місяцехід продовжує функціонувати, передаючи вченим дані за результатами виконаної роботи в древньому кратері Фон Карман в південній півкулі зворотного боку Місяця.

Можливість вивчити зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця дасть важливу інформацію про історію формування супутника і багато іншого. Точне місце посадки апарату "Чанье-6" ще не було оголошено.

Не пропустіть Невідомий процес утворення метану на супутнику Сатурна: чи може це бути ознакою життя

Інші інструменти для дослідження Місяця

На борту "Чанье-6" також буде обладнання від партнерів з інших країн.