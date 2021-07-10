Повідомляють, що спочатку це була ґрунтова, майже п'ятикілометрова злітно-посадкова смуга в провінції Синьцзян. Однак за останні кілька місяців вона "обросла" понад десятком будівель.

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Що відомо

Якщо зменшити масштаб зображень даного району з Google Maps, можна бачити, що смуга вже стала частиною рівностороннього трикутника. Як пише видання, це дуже нагадує злітно-посадкову смугу, розраховану на злети та посадки літальних апаратів з трьох напрямків.

Трикутник, сформований ЗПС / Фото npr.org

Порівняння нового секретного об'єкта з американською "Зоною 51" далеко не випадкове. В останні роки Китай стрімко наздоганяє США в області сучасних аерокосмічних технологій. Прикладом тому є розробка бомбардувальника-невидимки Н-20, який відповідає своєму американському аналогу В-2.



На цьому порівнянні видно, як змінилась територія з часом. Перше фото зроблене у лютому 2020 року, а друге у червні 2021. З'явилося багато нових будівель, призначення яких поки невідоме / Фото npr.org

Якщо найближчим часом на секретному об'єкті з'являться споруди розміром з ангар для бомбардувальника, це означатиме одне – припущення американських військових аналітиків небезпідставні.