Будівництво китайської станції повинно завершитися приблизно через рік, і до кінця десятиліття це буде єдина станція у світі, яка буде працювати на орбіті Землі.

До теми Китай запустив прибиральника космічного сміття

Як проходитиме будівництво станції "Небесний палац"

Основний модуль станції має наступні характеристики:

довжина – 16,6 метра ;

; максимальна ширина – 4,2 метра ;

; вага базового модуля – 22 тонни.

Базовий модуль містить основні агрегати для підтримки працездатності станції та умов для життя, роботи і відпочинку екіпажу. Обсяг життєвого простору майбутньої станції складе близько 50 м3. Вона розрахована на одночасне проживання шести тайконавтів (китайський астронавт).



Китайська орбітальна станція в уявленні художника

Запуски в рамках будівництва станції

Для завершення будівництва космічної станції знадобиться ще десять запусків модулів, вантажних кораблів і кораблів з екіпажем для складання устаткування. У найближчі тижні на станцію буде відправлено вантажний корабель і корабель з екіпажем для початку монтажних робіт. Майбутня станція важитиме близько 100 тонн і становитиме приблизно чверть розміру від Міжнародної космічної станції.

Не пропустіть Китай готує клон космічного корабля Starship від SpaceX

Китай та МКС

Цікавий факт. Свого часу в ході переговорів з США у 90-х роках минулого століття Китаю було відмовлено в участі в проєктах МКС.

Китай виношував плани створення власної орбітальної станції і ось нарешті почав її будівництво. На тлі того, що термін експлуатації МКС добігає кінця (зараз його продовжили до 2024 року) виходить, що до кінця десятиліття китайська космічна станція може виявитися єдиною станцією на орбіті Землі.

Нещодавно про вихід з проєкту МКС та створення власної орбітальної станції заявила також Росія. Власну станцію вона планує побудувати до 2035 року. Про плани США щодо орбітальної станції наразі нічого невідомо.