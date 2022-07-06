Що відомо про новий радіотелескоп

Сонячний радіотелескоп Даочен (DSRT) будується на майданчику високо на нагір'ї Тибету в провінції Сичуань. Складатиметься інструмент з 313 антен, кожна з яких має діаметр 6 метрів. Антени будуть розташовані по колу зі 100-метровою вежею у центрі.

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Усі 313 антен масиву працюватимуть узгоджено за спеціально написаним алгоритмом. Будівництво, як очікується, буде завершено до кінця 2022 року.

Телескоп DSRT працюватиме в парі з іншим телескопом спостереження за сонячною активністю – Mingantu, що будується у Внутрішній Монголії. DSRT стане найбільшою у світі круговою решіткою для отримання радіозображень Сонця і дозволить більш точно спостерігати корональні викиди маси.

Mingantu – це сцинтиляційний телескоп, який створюватиме просторову карту розподілу сонячного вітру за спотворенням радіосигналів з далекого космосу. Це будуть непрямі спостереження, тоді як DSRT стежитиме безпосередньо за викидами корональної маси.

Будівництво телескопа DSRT / Фото China News Service

Зважаючи на все, Китай готується до масової присутності в космосі, оскільки космічна погода визначає можливості космічного зв'язку та безпечні траєкторії для космічних апаратів, а також загострює увагу на здоров'ї космонавтів. Це особливо важливо за межами магнітного поля Землі, наприклад, на орбіті Місяця, де частки Сонячного вітру можуть завдати шкоди обладнанню кораблів та здоров'ю людей.

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Нагадаємо, що у квітні на Сонці відбулася серія спалахів найпотужніший з яких припав на 17 квітня. Тоді виверження відбулося на східному краю Сонця, породжений ним викид корональної маси не був спрямований на Землю. Водночас він викликав короткочасне відключення радіосигналу і був класифікований як сонячний радіосплеск II типу.